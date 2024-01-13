نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غير اسمه بسبب الفن وتوفي أمام الكاميرا.. أبرز المحطات في حياة حسين رياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنان له حالته الخاصة، أبدع في كل دور جسده فهو أحد عمالقة فن الزمن الجميل، النجم حسين رياض، والذي امتد نشاطه الفني ما يقرب من 46 عام، ظهر خلالها في نحو 320 فيلم و240 مسرحية و150 عمل إذاعي و50 عمل تلفزيوني.

ولد الفنان حسين رياض في السيدة زينب يوم 13 يناير 1897، من أب مصري وأم سورية، وشقيقه هو الفنان فؤاد شفيق، غرم بالفن والتمثيل، فبدأ هوايته أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان الراحل يوسف وهبي، ليقوم بأولى أعماله على خشبة المسرح من خلال مسرحية "خلي بالك من إمياى" وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف.

سبب تغيير حسين رياض لـ اسمه

قام بتغير اسمه من حسين محمود شفيق إلى حسين رياض حتى لا تعرفه اسرته، وظل يعمل لعدة فرق مسرحية فعمل مع فرقة الريحاني، ويوسف وهبي، منيرة المهدية، علي الكسار، عكاشة، فاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934.

أبدع في أكثر من 240 مسرحية ومن أشهر مسرحياته : " عاصفة على بيت عطيل، تاجر البندقية، لويس الحادى عشر، انطونيو وكليوباترا، مدرسة الفضائح القضاء والقدر، الناصر، العباسة، شهر زاد، العشرة الطيبة، مضحك الخليفة مصرع كليوباترا، الأرملة الطروب، الندم "، وحصل على لقب ممثل من الدرجة الممتازة.

كان الفنان العظيم حسين رياض لا يشعر بالاطمئنان على المسرح إلا إذا وضع بنفسه قبل رفع الستار كوبًا من الماء في ركن منزو على خشبة المسرح فقد كان يقول إنه مصاب بعقدة كوب الماء وأن عدم وجود هذا الكوب على المسرح يؤدي به إلى الاضطراب واللجلجة.

وغالبا لا يشرب حسين رياض الكوب ولكنه لا يطمئن بدونه حتى في سيارته لا بد من وجود "ترموسي ماء" وكذلك بجانب فراشه بالليل وهو نائم وسبب هذه العقدة.. إنه كان مع حلمي رفلة وأحمد علام في رحلة من دمشق إلى حلب منذ 30 سنة وتعطلت الرحلة في الصحراء واستمروا 7 ساعات وكان الجو حارًا ولا بد من الماء فاضطر حسين رياض يومها أن ينزل إلى الجبل ويمسح تراب الظلط ويلحسه من شدة العطش.

وعندما بدأت السينما اتجه حسين رياض إليها وأبدع في أكثر من 320 فيلم حتى أصبح أحد فرسانها ولقب بـ أبو السينما، جسد أولى أفلامه «ليلى بنت الصحراء» عام 1937 مع الفنانة بهيجة حافظ وكان أجره وقتها 50 جنيهًا، وتنوعت أدواره بين الموظف المطحون والباشا الأرستقراطى والعمدة ورجل الأعمال.

إصابته حسين رياض بالشلل

كان يعيش الفنان الراحل حسين رياض كل شخصية يقدمها، فعلى سبيل المثال جسد شخصية رجل يعاني من الشلل في فيلم "الأسطى حسن"، ومن شدة تأثره بالشخصية أصيب بشلل في قدمه وذراعه، وبعدها عمل جلسات علاج.

وفي الأعمال الدرامية قام حسين رياض بأكثر من 150 عمل إذاعي و50 عمل تلفزيوني، وتنوعت أدواره فيها فقام بأداء دور الأب الطيب المتسامح والعمدة ورئيس العصابة وغيرها، منها “عروس اليمامة، هارب من الأيام، جواز البنات، خيال المآته”.

كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1962 بوسام الفنون، وقام بغناء خمس أوبريتات، منهم "جدو يا جدو"، غنى للأطفال "التعلب فات فات"، بعتبر صوت بابا بصمة".



وفاة حسين رياض

وأثناء تأديت حسين دور الدكتور رأفت في فيلمه الأخير "ليلة زفاف" مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، وكان يؤدي دوره أمام الكاميرا وسقط متوفيًا بأزمة قلبية، ولم يستكمل باقي مشاهده، ما اضطر المخرج بركات لحذفها والإشارة إليها، ليصبح الحاضر الغائب.

رحل عن عالمنا أحد عمالقة الفن المصري حسين رياض يوم 17 يوليوعام 1965،أثناء تصوير فيلم "ليلة الزفاف" ليرحل دون أن يستكمل دوره في الفيلم، تاركًا لنا باقة من ألمع الأعمال السينما والدرامية المميزة، لتظل سيرته بيننا.