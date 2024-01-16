أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة تجمعهما سويًا وعلق عليها قائلًا: "كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي... العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح".

منشور أحمد العوضي

وفي سياق متصل يذكر أنه احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها حيث نشرت صورة لها مليئة بأجواء الإحتفال بعيد ميلادها وذلك عبر "إنستجرام"، وقد انهالت عليها تعليقات التهنئة بعيد ميلادها.

منشور ياسمين عبد العزيز

اخر أعمال الفنان أحمد العوضي

وفي سياق منفصل يذكر أنه اخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

و قد حصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.

أخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين

أحداث مسلسل ضرب نار

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.

ومن المقرر أن تتغيب ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بعد أن ظلت لثلاث سنوات متتالية تقدم أعمالًا درامية وهي لآخر نفس واللي مالوش كبير وآخرهم ضرب نار في رمضان الماضي وحققت بهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهم.