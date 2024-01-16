نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن أبو الروس: شخصية عز في "حالة خاصة" بها صفات غير موجودة في باقي البشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أبطال مسلسل حالة خاصة في برنامجها "صاحبة السعادة" الذي تقدمه عبر قناة dmc يوم الإثنين من كل أسبوع، وتحدث أبطال العمل عن كيفية استعدادهم واختيارهم إلى الدور.

وتوجه الفنان حسن أبو الروس بالشكر إلى الفنانة إسعاد يونس وأعرب عن سعادته بظهوره لثالث مرة مع صاحبة السعادة.

وقال خلال اللقاء إنه خرج في لقاء مع «يونس» للحديث عن دوره في مسلسل «بـ100 وش»، ومسلسل «ريفو».

وتابع: «أنا بشكر حضرتك جدًا لأن اللي بيطلع معاكي تبقى أمه داعية له، ومقياس النجاح إننا لما نعمل حاجة نطلع مع صاحبة السعادة».

وعن شخصية عز، التي قدمها بمسلسل «حالة خاصة»، أشار إلى أنه كان حريصًا على تقديم هذا الدور؛ لأن الشخصية تتضمن «أمورًا غريبة» غير موجودة في باقي البشر.

واستطرد: «الدور كنت هموت وأعمله، لإني لاقيت إن عز شخصية رخمة جدًا، وعنده حاجات غريبة مش موجودة عند البني آدمين».

وأشار إلى أنه حرص على مشاهدة عدد من المحامين من خلفيات وثقافات مختلفة؛ للتعرف على طريقة لبسهم وحديثهم، قائلًا إنه استلهم شكل الشخصية من صورة محامٍ على موقع فيسبوك.

وأعرب عن شكره للمؤلف مهاب طارق والمخرج عبدالعزيز النجار، على منحه المساحة الكافية لإضافة بعض الأمور للشخصية، معقبًا: «المشاهد كنت بحط فيها رخامة زيادة، وجالي تهديدات من ناس بتتكلم بجد وتقول لي ملكش دعوة بنديم».

قصة مسلسل “حالة خاصة”

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.