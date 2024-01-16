جينيفر كوليدج تحصل على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في The White Lotus

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة جينيفر كوليدج، في الحصول على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي وهو The White Lotus، بعد منافسة شرسة مع عدد من الممثلات، في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 75 المقام حاليا على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكي.



تعرف على أسباب تأجيل حفل إيمي

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى في تأجيل حفل إيمي 2024، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا،وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.



وتقدم صحيفة فارايتي الكثير من الحلول للمشاهدين عبر الإنترنت لمتابعة الحفل لحظة بلحظة، ومن ضمن تلك المنصات، البث التلفزيوني المباشر الخاص بكل من DirecTV Stream وSling TV وFubo TV وHulu + Live TV.



مسلسل Succession يحصل على أكبر عدد من الترشيحات



وحصل مسلسل Succession على أكبر عدد من الترشيحات، وتم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.