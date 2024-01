جيريمي ألين وايت يفوز بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن دوره فى The Bear

القاهرة - محمد ابراهيم -

فاز النجم العالمي جيريمي ألين وايت، جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن دوره فى The Bear، في حفل إيمي الـ75 المقام حاليا على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية، وهي الجائزة الثالثة للمسلسل، بعد أن حصل النجم العالمي إيبون موس باشراش، جائزة أفضل ممثل مساعد.



تعرف على أسباب تأجيل حفل إيمي

ومن جانبه، هذه ليست المرة الأولى في تأجيل حفل إيمي 2024 ، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا،وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.



وتقدم صحيفة فارايتي الكثير من الحلول للمشاهدين عبر الإنترنت لمتابعة الحفل لحظة بلحظة، ومن ضمن تلك المنصات، البث التلفزيوني المباشر الخاص بكل من DirecTV Stream وSling TV وFubo TV وHulu + Live TV.



مسلسل Succession يحصل على أكبر عدد من الترشيحات



وحصل مسلسل Succession على أكبر عدد من الترشيحات، وتم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.