نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيديو رومانسي.. سارة نخلة تعلن خطبتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأت الفنانة سارة نخلة جمهورها مساء أمس بالإعلان عن خطبتها لشاب من خارج الوسط الفني، تعمدت إخفاء وجهه، وذلك من خلال مقطع فيديو وثقت من خلاله لحظة سعادتها، وظهرت خلاله بأحد الأماكن الساحلية.

وظهرت سارة نخلة في الفيديو وهي مرتدية فستان باللون الوردي، وتركت شعرها منسدلًا، وكانت أمام البحر، وعلقت على الفيديو بعبارة: "قلت نعم".

آخر أعمال سارة نخلة

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال سارة نخلة، الدرامية مشاركتها في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في الماراثون الرمضاني لعام 2021، وهوبطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال‎، ودارت أحداثه حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي.‎

معلومات عن سارة نخلة



سارة نخلة هي ممثلة سورية، تخرجت من كلية الصيدلة، وانتقلت بعد ذلك إلى مصر في عام 2013، وبدأت رحلتها كمذيعة، ثم شاركت في عدة مسابقات منها ملكة جمال سوريا، ملكة جمال العرب، وحصلت على لقب وصيفة ملكة جمال العرب 2015، شاركت في العديد من الأعمال منها "حكايتي"، "هربانة منها"،"للحب فرصة أخيرة"، "نصيبي وقسمتك 3"،"كلبش"،"إختيار إجباري"، "هبة رجل الغراب"، وغيرها من الأعمال، وحاليًا تقدم برنامج "face off" على قناة هي.