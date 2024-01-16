نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإسكندراني" يحتل المرتبة الثانية في شباك التذاكر متفوقًا على "أبو نسب" و"عصابة عظيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي المنافسة على إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائي، متفوقًا على فيلمي أبو نسب بطولة الفنان محمد إمام، وعصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس.

واحتل فيلم الاسكندراني المرتبة الثانية بين الأفلام المشاركة بدور العرض السينمائي أمس الإثنين، وبلغت إيراداته نحو 618،215 جنيهًا، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم الاسكندراني

فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، خالد سرحان، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرين، والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

أحداث فيلم الإسكندراني

تدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، حول "بكر" أحمد العوضي يعيش في مدينة الإسكندرية ويعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكى" عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

أحمد العوضي من كواليس فيلم الاسكندراني

مسلسل حق عرب

ويشارك الفنان أحمد العوضي في دراما رمضان 2024 بمسلسل حق عرب وتدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن، والعمل من بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، محمد ماهر، أحمد عبدالله محمود، دنيا المصري، أحمد صيام ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل ضرب نار

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" وشاركته البطولة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين منهم، إيمان السيد، أحمد غزي، ماجد المصري، انتصار، وآخرين، المسلسل من إخراج مصطفى وتأليف ناصر عبدالرحمن.