نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى ميلادها.. كريمة مختار "الأم المثالية" في السينما والدراما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مصري أصيل، لا تراه إلا وترى في ملامحه الحنان والرقة والأمومة والمثالية، لا يفصل ذكرى ميلادها ووفاتها سوى أربعة أيام، تراها في كل البيوت المصرية بفضل براعتها في تجسيد دور الأم وموهبتها الصادقة، إنها "نونة" الفنانة القديرة كريمة مختار، والتي يحل اليوم ذكرى ميلادها.

ميلاد كريمة مختار

وُلدت كريمة مختار في مثل هذا اليوم 16 يناير 1934، بساحل سليم بمحافظة أسيوط، واسمها الحقيقي "عطيات محمد البدري"، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت موهبتها من خلال تجربة الأداء الصوتى بتقديم برنامج الأطفال الإذاعى الشهير “بابا شارو” فى فترة الخمسينيات.

لم تستطع كريمة مختار في البداية العمل في السينما بسبب رفض عائلتها، حتى تزوجت من المخرج والممثل نور الدمرداش وقدمت خلال مسيرتها الفنية الطويلة العديد من الأعمال المميزة، بلغت ما يقرب من 35 فيلما، ومن أشهرها: أميرة حبي أنا، الحفيد، تمضي الأيام، سعد اليتيم، المستحيل، نحن لا نزرع الشوك، مضى قطار العمر، فيلم الفرح، ساعة ونص، بالوالدين إحسانا، رجل فقد عقله، يارب ولد، انقذوا هذه العائلة، والذئب، مهمة وغيرها من الأفلام.

استطاعت كريمة مختار أن تدخل كل البيوت المصرية بدور "ماما نونة "أو "أم حمادة عزو" الفنان يحيي الفخراني في مسلسل “يتربى في عزو” والتي قدمت فيه نموذج الأم الحنونة والمُحبة.

الفنانة القديرة كريمة مختار

واشتهرت كريمة مختار بكثرة أدوار الأم التي قدمتها في السينما والدراما منذ صغر سنها والتي لامست قلوب محبيها، فرغم أن هناك عدد كبير من نجمات الفن برعن في تقديم دور الأم ولكن تظل كريمة مختار هي الأقرب والأصدق لقلب كل مُشاهد.

زواج كريمة مختار

تعرفت كريمة مختار على المخرج نور الدمرداش بعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية عندما كانت تسجل "عصابة اليد الواحدة" فتزوجته عام 1958 وأنجبت منه 4 أولاد هم معتز وأحمد وشريف وهبة الدمرداش، والذي ساعدها في البداية لتقديمها في أول تجربة سينمائية لها في فيلم ثمن الحرية، وقاطعها أبويها ولم يقف بجانبها سوى شقيقتها المذيعة بالإذاعة عواطف البدرى.

وفاة كريمة مختار

كان آخر أعمال كريمة مختار الفنية مسلسل "المرافعة" عام 2014 بطولة فاروق الفيشاوي، والتي قدمته قبل وفاتها بـ ثلاث سنوات ورحلت عن عالمنا في 12 يناير 2017 عن عمر ناهز الـ82 عامًا.