فنانة تبهر الجمهور بإطلالتها في برنامج "الأشرس على وجه الأرض" وتكشف عن مفاجأة لموسم الرياض

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديد على حسابها الرسمي في انستجرام، يستعرض فيه تحضيراتها واستعدادها لليلة الافتتاحية لموسم الرياض. وقد لفتت الأنظار بإطلالتها الرائعة في مباراة الأشرس على وجه الأرض بين تايسون فيوري وفرانسيس نجاتو.

في الفيديو، ظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي فستانًا أسود من تصميم المصمم السعودي يوسف أكبر. وكان الفستان مزينًا بورود ذهبية اللون وقفازات ذاتية. كانت إطلالة جذابة وأنيقة تلفت الأنظار.

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يوسف أكبر هو مصمم أزياء سعودي مشهور، وقد تميز بتصاميمه الفريدة والمبتكرة. يعتبر يوسف أكبر من أبرز المصممين في المملكة العربية السعودية وله قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهير والمشاهير.

موسم الرياض هو فعالية ثقافية وترفيهية تقام في العاصمة السعودية الرياض. يتضمن الموسم العديد من الفعاليات والعروض الفنية والموسيقية والرياضية. يعتبر موسم الرياض من أهم الفعاليات الثقافية في المملكة العربية السعودية ويجذب العديد من الزوار من داخل وخارج البلاد.

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