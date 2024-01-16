ياسمين والعوضي تاني حالة طلاق في ٢٠٢٤ بعد هند عبدالحليم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالهم بعيد ميلادها بطريقة رومانسية، وكتبت ياسمين:" تم الطلاق الرسمى بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ياسمين والعوضي تاني حالة طلاق في ٢٠٢٤

يعتبر الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تاني حالة طلاق في ٢٠٢٤ وذلك بعد طلاق هند عبدالحليم الذي أعلنت يوم 2 يناير خبر انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

طلاق هند عبدالحليم

وكتبت هند عبدالحليم عبر حسابها على انستجرام وجهت هند عبد الحليم رسالة لجمهورها أعلنت من خلالها خبر الانفصال بطريقة غير مباشرة وكتبت "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد، ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب، عام جديد... عزباء".

انتصار ليلى عبد اللطيف في تنبا انفصال العوضي وياسمين

وسبق، انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وعلقت ياسمين عبد العزيز على هذا الأمر، من خلال نفيها الانفصال بشكل رسمي وقتها، وذلك بعد ان تنبأت إحدى عالمات أبراج بطلاق ياسمين والعوضي، فجاء تعليق الفنان على هذا الأمر، قائلًا: كذب المنجمون ولو صدقوا.

رد الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز علي توقعات العرافة

شاركت ياسمين فيديو للعرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف، وهي تتوقع خبر إنفصالها عن زوجها النجم أحمد العوضي، ضمن توقعاتها لأحداث عام 2024، وعلقت ياسمين على الفيديو قائلة: "يا ساتر يارب بلاش انتي يا ليلى"، بينما رد الفنان أحمد العوضي على ما تردد بعد تنبؤ العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف إنفصالهما ضمن توقعاتها لأحداث عام 2024، وكتب تعليقًا على الفيديو الذي شاركته ياسمين عبدالعزيز قائلًا: "كذب المنجمون ولو صدقو".

آخر أعمال الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

والجدير بالذكر أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قد تعاونوا في أكثر من عملًا فنيًا وحقق الثنائي من خلالهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، منها مسلسل اللي مالوش كبير، ومسلسل لأخر نفس، وكان اخرهم مسلسل ضرب نار الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي حيث دارت أحداث حول جابر الذي من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة، شارك في بطولة مسلسل ضرب نار مجموعة من الفنانين منهم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج نصطفى فكري.

