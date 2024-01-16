بعد انفصالها عن العوضي.. ياسمين عبدالعزيز الأكثر بحثًا على "فيسبوك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، محرك البحث عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عقب اعلانها خبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، لتصبح الأكثر بحثًا على التطبيق.





طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي





أعلنت الفنانه ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، إنفصالها رسميًا، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابهاالرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وكتبت ياسمين في منشورها عبر فيسبوك قائلة: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشرات تدلعليه من قبل الطرفين.





آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز





وجدير بالذكر أن آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل إنفصالهما هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضان الماضي 2023.

أحداث مسلسل “ضرب نار”





وتدور أحداث العمل في صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات فيتحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلفعن ما عرض سابقًا.













أبطال مسلسل “ضرب نان”





وشاركهم البطولة كلا من ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمدعبداللهمحمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا،لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصرعبدالرحمن،وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال العوضي هو فيلم الإسكندراني من بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصامالسقا، خالد سرحان، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرين، والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أسامةأنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

تدور أحداث فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، حول "بكر" أحمد العوضي يعيشفي مدينة الإسكندرية ويعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكى" عصام السقا، لكنعندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.