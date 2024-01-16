نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدحت صالح" يشارك أبيوسف لصناعة موسيقي جديد في مزيكا صالونات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد طول انتظار في برنامج ريدبول "مزيكا صالونات"، حل النجم الكبير مدحت صالح، ضيفًا في الحلقة الثامنة مع مطرب الراب ابيوسف، لصناعة موسيقي جديدة ومختلفة تضم ذوق كل منهما.

وشارك "صالح" في التجربة الجديدة مع مطرب الراب "ابيوسف"، لإنتاج أغنية مختلفة تجمع لون كل منهما، حيث إن الثنائي من أجيال مختلفة عن بعضهما، ويتمتع كل منهما بجمهور مختلف في عالم الموسيقي، ونجح "صالح" في كتابة كلمات الأغنية بينما أضاف "ابيوسف" الموسيقي والالحان لإخراج العمل.

ونجح الثنائي صالح وأبيوسف، في الانتهاء من الاغنية خلال ساعتين ونصف فقط، بالرغم من ان مدة الحلقة 8 ساعات، وهو ما يبرز تعاونهما سويًا بشكل أسرع بكثير من المتوقع، وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: " اتعب وعافر كل يوم، وارسم وخطط وابتدئ، وقت النجاح اعمله زووم، وقول للهموم يلا ابعدي، انت إلى جاى وكله ليك تقدر تسوق، وتسيب تاريخ تتباهي بيه، وتتطير لفوق، خليك إيجابي وياريت تروق".

آخر أعمال مدحت صالح في الدراما

يعتبر مسلسل "وبينا ميعاد "اخر اعماله وهو مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلالالبيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأواعلى الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على االديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

والمسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، خالد أنور، بسمة، وفاء صادق،داليا شوقي، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح، محمد العزازي ونخبة أخري من النجوم.