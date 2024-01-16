نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تكشف كواليس فيلم مقسوم وتسعى لاحتراف الدرامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج سينماتك المذاع على قناة Sbc، كواليس التحضير لفيلم مقسوم، المقرر أن ينطلق عرضه في دور العرض السينمائي يوم 18 يناير الجاري.

تحضيرات ليلى علوي لـ فيلم مقسوم

وقالت ليلى علوي: العزف على الدارمز أخذ مني تدريبات وابني خالد اللي دربني، وحبيت الآلة جدا وهمارسها وهكمل فيها.

العرض الخاص لفيلم مقسوم

وأقيم العرض الخاص لفيلم مقسوم، أمس الإثنين، في إحدى سينمات 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من النجوم وأبطال العمل، مثل ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، إلى جانب إلهام شاهين، عمرو وهبة، سارة عبدالرحمن، هيثم دبور، هاني خليفة، كريم الشناوي، وآخرين.

قصة فيلم مقسوم

يتناول الفيلم قصة 3 مطربات معتزلات كانت لهن فرقة موسيقية في فترة التسعينيات، ويتجدد اللقاء بينهن بعد مرور 30 عاما، وتقررن العودة للنشاط الفني، ولكن تمر حياتهن بالعديد من الأزمات.

أبطال فيلم مقسوم

وفيلم مقسوم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، هاجر السراج، وعدد من ضيوف الشرف، مثل محمد ممدوح، وسيد رجب، تامر حبيب، ثراء جبيل، محمد شاهين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

أحدث أعمال ليلى علوي

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ليلى علوي حاليًا تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" في مدينة الغردقة، والعمل بطولة بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وايضا عُرض لـ ليلى علوي مؤخرا، فيلم آل شنب، في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وشاركها بطولة العمل كل من لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، أسماء جلال، والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

آخر أعمال الفنانة ليلي علوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلي علوي هي مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم،