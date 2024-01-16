”مدحت صالح” يشارك أبيوسف لصناعة موسيقي جديد في مزيكا صالونات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 09:31 مساءً - بعد طول انتظار في برنامج ريدبول "مزيكا صالونات"، حل النجم الكبير مدحت صالح، ضيفاً في الحلقة الثامنة مع مطرب الراب ابيوسف، لصناعة موسيقي جديدة ومختلفة تضم ذوق كل منهما.

وشارك "صالح" في التجربة الجديدة مع مطرب الراب "ابيوسف"، لإنتاج أغنية مختلفة تجمع لون كل منهما، حيث ان الثنائي من أجيال مختلفة عن بعضهما، ويتمتع كل منهما بجمهور مختلف في عالم الموسيقي، ونجح "صالح" في كتابة كلمات الأغنية بينما أضاف "ابيوسف" الموسيقي والالحان لإخراج العمل.

ونجح الثنائي صالح وأبيوسف، في الانتهاء من الاغنية خلال ساعتين ونصف فقط، بالرغم من ان مدة الحلقة 8 ساعات، وهو ما يبرز تعاونهما سوياً بشكل أسرع بكثير من المتوقع، وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: " اتعب وعافر كل يوم، وارسم وخطط وابتدئ، وقت النجاح اعمله زووم، وقول للهموم يلا ابعدي، انت الى جاى وكله ليك تقدر تسوق، وتسيب تاريخ تتباهي بيه، وتتطير لفوق، خليك إيجابي وياريت تروق".