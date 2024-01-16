أحمد الفيشاوي يكشف عن تفاصيل شخصيته في “عادل مش عادل”

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن تفاصيل شخصية الفنانه دينا، في فيلمه الجديد “عادل مش عادل”، حيث شارك البوستر الدعائي لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق الفيشاوي على بوستر دينا من فيلم عادل مش عادل قائلًا: “معشوقه الجماهير نجمه السينما نورهان شوقي فيلم عادل مش عادل ٢٤يناير بسينمات مصر و١ فبراير بسينمات الوطن العربي.





أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل من بطولة أحمد الفيشاوب، شيرب عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرةتشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت تربند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدةعلى موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال،وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطاركوميدي.





احدث أعمال أحمد الفيشاوي





انتهى أحمد الفيشاوي مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثممصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميسحمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.





آخر أعمال دينا





شاركت دينا مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمعروض حاليًا في السينمات، حيث انطلق الفيلم فيدورالعرض يوم 16 أغسطس، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلةالسعوديةفاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريمالعدل.





ويذكر ان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "الدعوة عامة" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد التواب، وكريم سامي(كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخرمنالفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلىالأزماتوالمشاكل.







