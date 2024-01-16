تفاصيل شخصية ناهد السباعي في مسلسل 'محارب' رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان حسن الرداد تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد محارب، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2024.

شخصية ناهد السباعي في محارب

وتظهر ناهد السباعي ضمن الأحداث بشخصية فتاة شعبية، وتعيش قصة حب مع حسن الرداد وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات.

قصة مسلسل محارب

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر بدور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، محمود ياسين جونيور، عفاف شعيب، محمود الليثي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

أحدث أعمال ناهد السباعي

ومن ناحية اخري، وتواصل ناهد السباعي في الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد نقطة سودة، تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، ويشاركها البطولة أحمد فهمي واما، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، سماح أنور، أحمد بدير وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

اعمال عرضت لـ حسن الرداد الفترة الماضية

وايضا عُرض لـ حسن مؤخرًا فيلم بلوموندو، تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، ويشارك في العمل هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، وإنتاج سامر المحضر، دارت الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية تميم بلوموندو التي يقدمها حسن الرداد، وهو صاحب شركة عقارات، لكنه شاب طائش ويحب الحياة والمرح، كما يعيش 4 قصص حب مختلفة بالعمل، ويدخل الرداد في خلافات مع زوجته هاجر أحمد ضمن الأحداث.

اخر اعمال حسن الرداد

والجدير بالذكر ان اخر اعمال حسن الرداد هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل بابلو، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في العمل أروى جودة، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، رشوان توفيق، ساندي علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي.

اخر اعمال ناهد السباعي

وكان اخر اعمال ناهد السباعي هو مسلسل الاجهر الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة عمرو سعد تأليف روشة ملوك وإخراج ياسر سامي وشارك فيه كل من درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، أنوشكا، سارة سلامة، عارفة عبدالرسول، مصطفى أبوسريع، نور خالد النبوي، أحمد مجدي.