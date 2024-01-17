بعد حلقته مع ابيوسف.. مدحت صالح يتصدر منصة أكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان مدحت صالح تريند محركات البحث وخاصة منصه اكس، وذلك بعد حلقته مع ابيوسف في برنامج ريدبول "مزيكا صالونات".

وقد حل النجم الكبير مدحت صالح، ضيفًا في الحلقة الثامنة مع مطرب الراب ابيوسف، لصناعة موسيقي جديدة ومختلفة تضم ذوق كل منهما.

وشارك "صالح" في التجربة الجديدة مع مطرب الراب "ابيوسف"، لإنتاج أغنية مختلفة تجمع لون كل منهما، حيث أن الثنائي من أجيال مختلفة عن بعضهما،

ويتمتع كل منهما بجمهور مختلف في عالم الموسيقي، ونجح "صالح" في كتابة كلمات الأغنية بينما أضاف "ابيوسف" الموسيقي والالحان لإخراج العمل.

تفاصيل أغنية مدحت صالح وأبيوسف:

ونجح الثنائي صالح وأبيوسف، في الإنتهاء من الأغنية خلال ساعتين ونصف فقط، بالرغم من أن مدة الحلقة 8 ساعات، وهو ما يبرز تعاونهما سويًا بشكل أسرع بكثير من المتوقع، وجاءت

كلمات الأغنية كالاتي: " اتعب وعافر كل يوم، وارسم وخطط وابتدئ، وقت النجاح اعمله زووم، وقول للهموم يلا ابعدي، انت إلى جاى وكله ليك تقدر تسوق، وتسيب تاريخ تتباهي بيه، وتتطير لفوق، خليك إيجابي وياريت تروق".

آخر أعمال مدحت صالح:

ويذكر أن يشارك مدحت صالح في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني والذي يعرض حاليًا عبر شاشة dmc، ويشارك في بطولة العمل كلًا من صبري فواز، مدحت صالح، شيرين رضا، ومجموعة من النجوم الشباب.