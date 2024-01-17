الدراما القصيرة في رمضان 2024.. جرعة مركزة من الكوميديا والإثارة في 11 مسلسلًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل المخرجين حاليا التحضير لأعمالهم الفنية للمشاركة بها خلال الموسم الرمضاني 2024 وينافس بعضهم البعض خلال موسم

رمضان بالمسلسلات القصيرة وذلك بعد انتشارها في السنوات الأخيرة.



ولأول مرة في رمضان نشاهد كمية كبيرة من المسلسلات القصيرة حيث وصل عددها إلى ١١ عمل درامي



رانيا يوسف تقابل ابنتها في فوبيا

وفاجأت رانيا يوسف جمهورها ولأول مرة بمشاركتها في عمل درامي قصير وهو "فوبيا"



ويشاركها في بطولته سوسن بدر ونرمين الفقي وابنتها نانسي والعمل من إخراج رؤؤوف عبد العزيز وتأليف أحمد عزت وهشام حمزة.

يحيي الفخراني يفاجئ جمهوره بهذا القرار

ولأول مرة يخوض النجم يحيي الفخراني سباق المسلسلات القصيرة بعتبات البهجة،

ويشارك معه جومانا مراد، صلاح عبدالله



وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة وتدور قصته حول التكنولوجيا الحديثة التي أحدثت فجوة بين الأهالي.

كما انضم آسر ياسين لنجوم المسلسلات القصيرة بمسلسل الساعة 5



وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق وتشاركه في بطولته عائشة بن أحمد



تفاصيل مسلسل لحظة غضب

ولأول مرة تخوض النجمة صبا مبارك سباق المسلسلات القصيرة بـ لحظة غضب



ويشاركها في البطولة الفنان محمد شاهين، والمسلسل من إنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، من إخراج عبدالعزيز النجار

ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة watch it

غادة عبد الرازق تتمرد في صيد العقارب

وتنافس أيضًا النجمة غادة عبد الرازق بمسلسل صيد العقارب،ويشاركها في البطولة سيمون وأحمد عبد العزيز

وتدور أحداثه حول امرأة متمردة تريد أن تكسر قيود المجتمع.

مي عمر تجتمع مع زوجها في نعمة الأفوكاتو

وعادت مي عمر برفقة زوجها محمد سامي من خلال مسلسل نعمة الافوكادو



وتدور قصته حول محامية اسمها نعمة وتواجه ازمات في حياتها، مع النجم أحمد زاهر، والمسلسل من إخراج زوجها محمد سامي



أكرم حسني

كما انضم النجم اكرم حسني سباق المسلسلات القصيرة بمسلسل “بابا جه” وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد

إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي ويشاركه في البطولة سما إبراهيم ونسرين أمين

وتدور أحداث المسلسل حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات.



صلة رحم يجمع أسماء أبو الزيد واياد نصار

أما النجم إياد نصار قرر أن يخوض بمسلسل صلة رحم بمشاركة اسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي وأسماء أبواليزيد،على الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر

والمسلسل إنتاج صادق الصباح وتأليف محمد هشام عبية واخراج تامر نادى

نيللي كريم تعود للكوميديا في فراولة





وقد عادت النجمة نيللي كريم للكوميديا مرة آخرى من خلال مسلسلها الجديد فراولة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج مروان عبدالمنعم.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل دور شخصية تدعى "فراولة"، ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

وفاجأ أحمد داش وعصام عمر جمهورهم ولأول مرة بمشاركتهم في عمل درامي قصير وهو "مسار إجباري "

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار اجتماعي تشويقي حول قصة شاب يسعى لتحقيق حلمه لكنه يواجه العديد من التحديات

خالد النبوي

ولأول مرة يخوض النجم خالد النبوي سباق المسلسلات القصيرة بـ امبراطورية ميم من إخراج محمد سلامة، ويشاركه في البطولة نشوى مصطفى



وتم تقديم الرواية كفيلم من بطولة الفنانة القديرة الراحلة فاتن حمامة ولكن الرواية الاصلية للكاتب القدير

احسان عبد القدوس كانت لرجل في الاساس وقرر خالد النبوي إنه يعيد الرواية لأصولها.