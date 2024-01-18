نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تحيي ذكرى وفاة فاتن حمامة بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة سيمون عن سعادتها بوقوفها أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من خلال فيلم يوم مُر يوم حلو،حيث حرصت سيمون على إحياء ذكرى وفاة فاتن حمامة عبر صورة شاركتها مع جمهورها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:" في ذكرى السيدة العظيمة فاتن حمامة سيدة الشاشات العربية كان ليا الشرف لقاء في يوم مُر يوم حلو".

وأضافت:" كان ليا شرف جايزة إكمال المسيرة من مهرجان الأمم المتحدة للفن".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، تستاهلي كل خير ي سيمون، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، العمر الطويل ليكي، وغيرها من التعليقات.



مشاركة سيمون في صيد العقارب رمضان 2024

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة سيمون، في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبدالرازق، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم أبرز هم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهروعدد اخر من الفنانين والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق



آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية رمز الصمود، والذي حازت على إعجاب الجماهير،

وأغنية رمز الصمود من إنتاج مصر ميديا برودكشن احمد خيرت كلمات المستشار أشرف الخولي الحان: احمد البرازيلي توزيع امير طاحون مهندس صوت محمد الجيار.