العرض 25 يناير.. تغيير اسم فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي لـ الرحلة 404

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي عن تغيير اسمه إلى الرحلة 404، حيث نشرت البوستر الدعائي للفيلم، مصحوبًا بالاسم الجديد له.

موعد عرض فيلم الرحلة 404

كما أعلنت الشركة المنتجة عن موعد طرح الفيلم في السينمات المصرية المختلفة، والذي من المقرر أن يُعرض 25 يناير الجاري.

ازمات فيلم الرحلة 404

ومنذ بدء كتابته تعرض الفيلم للعديد من الأزمات مع الرقابة، حيث تم تأجيل الفيلم لأكثر من مرة، بسبب عدة ملاحظات علقت عليها الرقابة، بخصوص أعمال ترفضها الطبيعة الإنسانية والأديان السماوية.

أبطال فيلم الرحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجوني للإنتاج السينمائي.

قصة فيلم الرحلة 404

وتدور أحداث فيلم القاهرة مكة، والذي أصبح الرحلة 404 في إطار تشويقي مثير حول رحلة تخوضها منى زكي، التي يظهر اسمها في الفيلم غادة، من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، وهو ما يدخلها في صراعات عديدة، وتجسد عارفة عبدالرسول دور والدة منى زكي، وتظهر خلال أحداث الفيلم بدور أم قاسية وطماعة لا تفكر إلا في المال، وقد بدأ التحضير للعمل وتصويره منذ سنتين، وكان التصوير بين مصر والسعودية.

تفاصيل فيلم الرحلة 404

وسبق، فاز فيلم “القاهرة - مكة” أو "الرحلة 404" ‬بجائزة‭ ‬ساويرس‭ ‬لكتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬الشباب‭ ‬عام‭ ‬..2015 ‬حيث‭ ‬حظيت‭ ‬القصة‭ ‬قبل‭ ‬الـ8‭ ‬سنوات‭ ‬بقبول‭ ‬وترحيب‭ ‬من‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافى‭ ‬والفنى،‭ ‬والفيلم‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬التحضير‭ ‬له‭ ‬وتصويره‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬ويعد‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬مصرى‭ ‬يصوَّر‭ ‬فى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تشويقى‭ ‬مثير‭ ‬حول‭ ‬رحلة‭ ‬تخوضها‭ ‬البطلة‭ ‬منى‭ ‬زكى‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬مكة،‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬مع‭ ‬والدها،‭ ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬بأسبوع‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬تغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتها.