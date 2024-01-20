تامر حسني وزاب ثروت يجتمعان في أغنية ”معلش”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 08:30 صباحاً - يستعد نجم الجيل تامر حسني لطرح أجدد أغنياته من ألبوم هرمون السعادة وهي أغنية "معلش" الذي يشارك فيها الفنان الشاب زاب ثروت مع نجم الجيل تامر حسني، ويعد هذا هو التعاون الأول الذي يجمع بين تامر حسني وزاب ثروت.



وقد طرح تامر حسني فيديو من كواليس أغنية "معلش" عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرها عبر "فيسبوك".

وعلق عليه قائلًا: "اغنية ((معلش)) مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت

من اصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس،استنوا الاغنيه ان شاء الله يوم ٢٣ يناير علي جميع المنصات.

أغنية "معلش" هي من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع معاذ وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي".

‎رد زاب ثروت على تامر حسني



وقد علق زاب ثروت على ذلك البوست قائلًا: “حبيبي أنت اللي فنان كبير ومتميز طول عمرك، أنا عارف الأغنية قريبة لقلبك فيارب توصل لكل الناس ودائما ناجح ومتميز”