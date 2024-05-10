نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الاهلي اليوم في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، من 19 مباراة، تفوق في 6 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وهزم في خمس مباريات.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، من 21 مباراة، تفوق في خمس مباريات، وتعادل في 3 مباريات وهزم في 13 مباراة.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط