نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مؤلفات روحانية للإنشاد بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الإنشاد الديني، وذلك في الثامنة مساء غد الأحد الموافق 21 يناير على مسرح الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار سعي الثقافة المصرية لصون الهوية.

باقة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها ابتهالات البردة الشريفة، بحبك وبريدك، اللهم صلي علي المصطفي، يا من يعشق نبينا، نبينا الامين، صلي الله علي محمد، صلوا عليه، حيوا ربيب العلا، يا أيها النبي، اللهم صلي علي المحبوب، علي باب سيدنا النبي، صلاة من الرحمن، صلي الله علي طه، طلع البدر علينا وموسيقى اسماء الله الحسني، أداء كل من:" أحمد حسن، أحمد العمري، بلال مختار، محمد نشأت، اشرف زيدان، طه حسين، محمد حسين، حسام صالح".

نبذة عن فرقة الانشاد الديني

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.