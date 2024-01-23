تامر حسني يتخطى 20 مليون مشاهدة بأغنية "موحشتكيش"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان تامر حسني تريند محركات البحث، وذلك بـسبب أغنيته الجديدة "موحشتكيش" التي طرحها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” على طريقة الفيديو كليب والمنصات الموسيقية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغنية وعودة تامر حسني للسياحه الغنائية من جديد، وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالأغنية والفيديو الكليب والطريقة الإخراجية الخاصة به، ووصل عدد مشاهدات الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهده.

ردود الأفعال حول أغنية "موحشتكيش":

وفي هذا السياق يبرز لكم دوت الخليج الفني عدد من ردود الأفعال حول الأغنية

_ تامر حسني بصوته واحساسه في حته تانيه لوحده

_ عظمه تاريخية من فنان أسطوري زي تامر حسني

_ تامر حسني عامل اغنية كتر خيره يعني دشملنا

_ تامر حسني انت شخص مبدع بكل معنى الكلمة

_ في شويه اغاني كئيبه نزلت الفترة الاخيرة دي لزوم الشتا جلد ذات من العيار التقيل وكملت ب اغنيه موحشتكيش اللي نزلها تامر حسني من شويه

تفاصيل أغنية "موحشتكيش":

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع أحمد إبراهيم، وماستر على فتح الله.

يذكر أنه قد طرح نجم الجيل تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند حيث أصبح تريند رقم 18، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 335 ألف مشاهدة.

كما تشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في كليب "موحشتكيش" حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

كلمات أغنية "موحشتكيش":

وتقول كلمات الأغنية: "شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير.. أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان.. لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان.. وضحكتك بين الحروف".

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية ؟

وجدير بالذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.