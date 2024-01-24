إلهام شاهين ترد على خيري رمضان: 'الفنان يتكرم في أي بلد.. الفن ليس له وطن'

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة نحو تكريم الفنانة نجاة الصغيرة، في مهرجان جوي أوردز، وعارضت الإعلامي خيري رمضان في رأيه الذي قال فيه:" أنا حزين لما حدث، لأن فيروز عندما أحبت أن يكرموها، ذهبوا إليها في لبنان وكرموها، ولكن نجاة سافرت للسعودية، وأن هذا كان لصالح السعودية ليس لنجاة ".

وقالت 'إلهام'، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الفني"،:" الفنان يتكرم في كل وقت وفي أي بلد، الفن ليس له وطن، فالفن للعالم اجمع، وللبشرية والإنسانية، وانا تكرمت في دول كثيرة، سواء عربية أو أجنبية وسعدت كثيرًا في كل المرات، فما المانع! ".

واستكملت إلهام حديثها قائلة: أنا أحب أن يكرم الفنان في حياته، ويكون سعيد بهذا التكريم وباستقبال الجمهور له، لماذا لا تفرح بلحظة أن الجميع يقف لها احتراما وإجلالا، واحترام لقيمتها الفنية والسعادة التي أعطتها لنا، التكريم كان محترم كثيرًا، وهي كانت جميلة على المسرح، كانت في منتهى الشياكة والرقي، أنا لا أعرف ما هو وجه الاعتراض.



آخر أعمال الهام شاهين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل الفريدو المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.



أبطال مسلسل الفريدو

ومسلسل الفريديو من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر التريند فور نزوله على الشاشة.

