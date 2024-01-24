نادين الراسي عن مشكلتها مع شقيقها: 'رضعته 9 شهور مع ابني!'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، خلال لقاء إذاعي لها مع الإعلامي رالف معتوق، عن مشكلتها مع شقيقها الأصغر سابستيان الذي اعتدى عليها بالضرب مؤخرا في إحدى المستشفيات.

نادين الراسي تتحدث عن مشكلتها مع شقيقها

قالت نادين الراسي: "أخويا صغير أنا فطمته عن أمي ورضعته 9 شهور مع ابني مارك اللي اتولد في وقتها، كان كل همي إني اخليه جنبي لأنه أخويا وابني وحد لعبله في عقله، ممكن أسامحه لكن مش عايزة أشوفه تاني".

أحدث أعمال نادين الراسي

ومن ناحية اخري، يشارك نادين الراسي في مسلسل "عرابة بيروت" عبر "منصة شاهد vip"، العمل من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم، ويتولى الكاتبان مازن طه ونور شيشكلي كتابة وتأليف النص لمسلسل عرابة بيروت، ومن إخراج فيليب الأسمر، ويشارك فى البطولة عدد من الفنانين منهم: الفنان السوري مهيار خضور، الفنانة الكويتية من أصول مصرية نور الغندور والفنانة اللبنانية جوليا قصار، والفنانة نادين الراسي التي انضمت مؤخرًا للعمل، وترصد أحداث مسلسل عرابة بيروت عددًا من القضايا التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت فى حقبة الخمسينيات والتي شغلت الرأي العام وقتها، بما فيها حكايات عن رجال المال والسياسية وسيطرة النفوذ.

بدأ مؤخرًا تصوير مسلسل عرابة بيروت، ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بهذا العمل الفني الجديد الذي يضم نخبة من النجوم، وفى عام 2021، كانت قد كشفت الفنانة ماغي بو غصن، عن السبب وراء تأجيل مسلسل "عرابة بيروت"، الذي كان قد أعلن عنه زوجها المنتج اللبناني جمال سنّان، مشيرة أن المسلسل يحتاج للكثير من التحضيرات، كونه عملًا ضخمًا.

اخر اعمال نادين الراسي

الجدير بالذكر أن نادين الراسي شاركت في مسلسل "بيروت 303" مع عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، وجيري غزال وغيرهم نخبة من النجوم، تدور أحداث المسلسل حول انفجار طائرة فوق شاطئ لبنان وتتحول حياة الناجيين إلى رحلة بحث عن الحقيقة، دارت أحداثه عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.