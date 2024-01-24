غير مرحب بكم في أي دولة عربية.. إلهام شاهين تهاجم الاحتلال الصهيوني (خاص) 

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لما يحدث في فسلطين، ووجهت من خلال موقع 'دوت الخليج الفني'، رسالة لإسرائيل.

وقالت 'إلهام'، حزينة لما يحدث في فلسطين الشقيقة من تدمير واعتداء، يجب أن يتكاتف العالم أجمع من أجل الوقوف بجوار الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية.



واستكملت ‘شاهين’، لا بد أن يأتي اليوم وتنتصر فلسطين لأنها صاحبة الحق والأرض، وصاحب الحق أكثر ثورة وحماس ويستطيع أن يأخذ حقه.

وفي نهاية حديثها قالت ‘شاهين’ موجهة حديثها للاحتلال الصهيوني، بدلًا من أن تقترحوا على أهالي فلسطين الهجرة إلى سيناء لإيقاف الضرب، هاجروا أنتم وأذهبوا إلى أمريكا، فأنتم غير مرحب بكم في أي دولة عربية.

آخر أعمال الهام شاهين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل الفريدو المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.



أبطال مسلسل الفريدو



ومسلسل الفريديو من بطولة الفنانة إلهام شاهين أحمد فهمي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر التريند فور نزوله على الشاشة.

