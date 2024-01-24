أشرف زكي أول الحاضرين في عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح، والمقام حاليًا بقاعة الوهاب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي رحلت عن عالمنا في صباح اليوم الأربعاء.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء في الراحلة والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح، ومساندته في وفاة والدته.

نجوم الفن في عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح

حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء والدة السيناريست أحمد عبد الفتاح، وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن والإعلامية على رأسهم: تامر سعد والفنانة فوزية محمد، الفنانة دينا فؤاد والمؤلف هاني سرحان والمنتج الفني فتحي إسماعيل، ومدير التصوير محمد عزمي علي، والفنانة هبة عبد الحكيم، بقاعة الوهاب بمسجد الشرطة بزايد، وكان قد وصل منذ بداية مراسم العزاء الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة صبا الرافعي.