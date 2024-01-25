نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السبكي: "هنتج فيلم للسويسي ومش هيكون عن الهجرة الغير شرعية" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المنتج أحمد السبكي عن استعداد لـ إنتاج فيلم لـ "التيك توكر" المعروف بـ اسم مصطفى السويسي وذلك من خلال العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد" حيث قال في تصريح خاص: "عايز أقول إني حاليًا شغال على فيلم لـ السويسي من إنتاجي هنتجله فيلم وكلمته واتفقت معاه بس مش هيكون الفيلم عن الهجرة الغير شرعية هتناول مواضيع تانية".

ومن جهة آخرى، تحدث أيضًا عن تعاونه مع سامح عبد العزيز وأحمد عبد الله فقال: "أنا بحب التوليفة بتاعتنا والشغل بينا سوا واحنا اشتغلنا مع بعض أكثر من عمل سوا زي الفرح وكبارية وساعة ونص وفيلم ليلة العيد برضه بيحكي قصة اليوم الواحد وهو فيلم نسائي بيحكي حكاية ٧ ستات كل واحدة ليها قصة وهتنتصر على الراجل في الآخر"

من هو السويسي؟

هو شاب "تيك توكر" حقق شهرة واسعة من خلال مقاطع الفيديوهات التي يقدمها حيث وصل عدد متاعيه إلى ما يتجاوز ال2 مليون متابع وعرض من خلالها اسلوب معيشته في ايطاليا والتي سافر اليها عن طريق الهجرة الغير شرعية ليعمل هناك مهنته وهي عامل بناء باليومية.

أحداث الفيلم ليلة العيد

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال السبكي بالسينما

يعتبر فيلم مستر إكس هو آخر أعمال السبكي وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور،محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

