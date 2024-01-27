نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة خالد الصاوي تكشف عن حالة زوجها الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول منذ عدة أيام عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث جوجل عن تعرض الفنان القدير خالد الصاوي بوعكة صحية وذلك بعد إعلان الإعلامية إنجي علي على إعتذاره عن حضوره فى برنامجها الخاص “ أسرار النجوم” وذلك لتعرضه لوعكة صحية وإجراءه عملية جراحية.

خالد الصاوي وزوجته

و لكن خرجت زوجة الفنان القدير خالد الصاوي عن صمتها وكذبت الخبر قائلًا “ خالد لم يتعرض لوعكة صحية أو عمليات جراحية ولكنه يعاني من مشكلة في ضروسه، ويتمتع بصحة جيدة بعد إجراء عملية تركيب ضروس بنجاح ولكنه أخذ استراحة من التصوير لفترة بسبب صعوبة في الكلام بسبب الطربوش، وسيعاود التصوير خلال يومين دون وجود أي مشاكل صحية وما تداول ما شائعات ليس له أصل من الواقع ”

آخر أعمال خالد الصاوي

من جانب آخر كانت آخر أعمال النجم خالد الصاوي فيلم “ لية تعيشها لوحدك” والذي يعرض الآن بدور العرض .

أبطال فيلم “ لية تعيشها لوحدك”

شارك في بطولة فيلم الفنان القدير شريف منير والفنان القدير خالد الصاوي و الفنانة سلمى أبو ضيف، الفنان القدير محمد رضوان، الفنان مؤمن نور، خالد عليش، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، تأليف أحمد عبد العزيز، وإخراج حسام الجوهري