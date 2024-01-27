أحمد عز يواصل تصوير فيلم "فرقة الموت" ( صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل النجم أحمد عز تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت" الذي بدأ تصويره الشهر الماضي. يشارك أحمد عز في بطولة الفيلم مع آسر ياسين ومنة شلبى ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعدد آخر من النجوم. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

وقد نشر المستشار تركي أل شيخ صور من كواليس العمل وكتب:" صور من تصوير فرقة الموت برعاية موسم الرياض"

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في أواخر هذا العام.

فرقة الموت

تفاصيل فيلم "فرقة الموت":

و تدور أحداث فيلم "فرقة الموت" في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة. الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.

فرقة الموت

أعمال قادمة لـ أحمد عز:

ويذكر أن بدء عز تصوير أعماله فرقة الموت وأولاد رزق الجزء الثالث والذي من المقرر طرحهما في دور العرض السينمائية مطلع عام 2024، كما شارك عز في افتتاح موسم الرياض الذي تقام فعالياته كسفير للموسم هذا العام.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

قصة فيلم "كيرة والجن":

و الفيلم يسرد قصة ثورة 19 وواقع المجتمع المصري حين فترة الاحتلال الإنجليزي ويبدأ في بمنطقة وسط القاهرة بصورتها القديمة خلال القرن ال 19 وطريقة تعامل أهل مصر فمنهم المقاوم ومنهم من استغل الحرب والفساد وزاد من نجاح الفيلم أماكن التصوير التي تم اختلاقها مثل معسكرات عسكرية للإنجليز، والقاهرة الفاطمية، وخنادق الحرب العالمية الأولي في أوروبا، وتتصاعد أحداث فيلم كيرة والجن بوتيرة خاطفة لروح الإثارة والأكشن، تجعلك تنسي مدة الفيلم مع ملامح الاكشن والمعارك المنفذة باتقان كبير، فتتحول الشخصيات وتمر بأحداث أخلاقية.