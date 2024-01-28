نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مروان خوري يحيي حفلًا غنائيًا بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان اللبناني مروان خوري، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة "عيد الحب" في المملكة الإماراتية، يوم 13 فبراير المقبل.



آخر أعمال مروان خوري



يشار أن آخر أعمال الفنان مروان خوري أغنية أنت كما أنت، وهي من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

كلمات أغنية أنت كما أنت



وتقول كلمات الأغنية:

يا هِيامي يا همسَ الغرام إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ يا هِيامي يا همسَ الغرام إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ اليكَ يا وجدي وكياني اليكَ يا كَلَفي وبياني اليك أذعَنْتُ الكلماتْ وصوّرت الذكرياتْ اليكَ يا وجدي وكياني اليكَ يا كَلَفي وبياني اليكَ يا كَلَفي وبياني إليك أذعَنْتُ الكلمات وصوّرت الذكريات وبعثَرت اللحَظاتْ بحثًا عنك أو القليل منك إليك يامن غمرتَ زوايا قلبي بوِدّكْ وتربّعتَ عرش الهوى بلطفكْ ذاك المساء وَجدتك في كل زوايا الغرف ولم أجدك انت ولم أجدك انت وجدتُ صوتَكَ عطرَكَ ضحكتَكْ إلاّ أنت إلاّ أنت إلاّ أنت وفي ذات المساء هزَلت من العناء واخترت البقاء بين جدران الماضي ولذّة البدايات وفي تلك البدايات وجدتك انتْ وعَشَقتك انت وتهلّلت بك انت وإخترتك أنت