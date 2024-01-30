انت الأن تتابع خبر مي كساب تشيد بجولة أخيرة وتوجه رسالة للسقا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة المصرية مي كساب، رسالة الى مواطنها النجم أحمد السقا، مشيدة بالإنجاز والإبداع الذي بذله السقا لنجاح مسلسل "جولة أخيرة"، ووصفته بالعمل الفني المتكامل، الذي ضم جميع عناصر النجاح من أداء الممثلين للسيناريو المتماسك، والتصوير الجيد بحسب تعبيرها.



ونشرت مي عبر صفحتها الشخصية في منصة "فيسبوك"، صورة توضح تصدر "جولة أخيرة" قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن إعجابها العميق بفكرة المسلسل بشكل عام، وبأداء السقا بشكل خاص.



وقالت مي في تعليقها: عظمة على عظمة يا دكتور يحيى، أداء تمثيلي عالٍ جداً، وإخراج عظيم وسيناريو متماسك جداً، وتصوير وإنتاج وديكور وملابس وموسيقى عمل فني متكامل مشرف.



وأضافت مباركة للفنان أحمد السقا على النجاح الكبير الذي يحققه، حيث وصفته بالنجم الكبير الذي يتمتع بتاريخ درامي مشرف، يجعله "يكسر الدنيا" بسبب شدة حب الجمهور له.



وأبدت الفنانة المصرية في نهاية منشورها شعورها بالسعادة لمشاركتها رفقة السقا في مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مضيفة: ليا الشرف إني جمبك السنة دي في العتاولة، ربنا يدينا من كرمه وفضله.



وتفاعل رواد السوشال ميديا مع منشور الفنانة، معربين عن إعجابهم العميق بالمسلسل وفكرته المختلفة، كما أشاد بعضهم بتصرف مي الذي دفعها للتعبير عن إعجابها بأعمال زملائها .



يحظى مسلسل "جولة أخيرة"، من بطولة النجم المصري أحمد السقا، بإعجاب الجمهور منذ بداية عرض حلقاته، حيث تصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة؛ بسبب الفكرة الجديدة التي يطرحها .