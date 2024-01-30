نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة كبيرة في نسبة الاستماع لأغنيتي "صبري قليل" و"كلام عينيه" لشيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة Spotify عن زيادة في نسبة الاستماع لأغنيتي "صبري قليل" و"كلام عينيه"، التي تقوم بغنائهما الفنانة شيرين عبدالوهاب وتم اطلاقهم منذ عدة سنوات.

لاقت تلك الأغنيات نجاح كبير وزيادة في نسبة الاستماع بشكل كبير ولافت للانتباه في دول خارج الشرق الأوسط، منذ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ زاد استماع أغنية "صبري قليل" بنسبة تتعدى الـ١٠٠٠٪. وظهرت الأغنيات ضمن قوائم الأغاني الاكثر استماعاُ في بلاد مثل فرنسا، السويد، باكيستان، وماليزيا وايضا في قوائم أكثر 50 أغنية استماعًا على منصة Spotify.

شيرين عبدالوهاب

بالاضافة إلى أغنية "كلام عينيه" والتي لاقت على زيادة في نسبة الاستماع تتعدى ال ١٢،٣٠٠٪ منذ آخر شهر أغسطس، وهذا أيضا حقق نجاح كبير في عدة دول من ضمنها السعودية، الهند، المانيا وقائمة أكثر 50 آغنية استماعا عالميا.

تم إضافة الأغنيتين على قائمة تشغيل "Causeway Trends" الإندونيسية، حيث استحوذت شيرين على غلاف القائمة. والجدير بالذكر أن هذه القائمة هي قائمة مختارة تسلط الضوء على أحدث وأكثر الأغاني شعبية في مختلف الفئات، حيث يكتشف المستمعون أغاني جديدة ومتداولة. وهذا دليل على انتشار الأغاني في ثقافات مختلفة ووصول الموسيقى العربية إلى العالم.

شيرين عبدالوهاب

أعمال شيرين عبدالوهاب القادمة

وفي سياق آخر تستعد شيرين لإحياء حفل جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الماضي، للاحتفال بموسم رأس السنة.

كما تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح عمل غنائي جديد سوف تطرحه قريبًا وهو من توقيع تامر حسين وعزيز الشافعي.

شيرين عبدالوهاب

منشور تامر حسين

وروج الشاعر الغنائي تامر حسين، لهذا العمل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صورة تجمعه بالملحن عزيز الشافعي والملحن مدين والموزع توما والفنانة شيرين وعلق عليها قائلًا: "قريبًا شيرين عبد الوهاب ٢٠٢٤".

وأيضًا قد روج الملحن عزيز الشافعي لهذا العمل وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر صورة تجمعه بالشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع توما والفنانة شيرين وعلق عليها قائلًا: "و أخيرا.. لقاء طال انتظاره مع القمر شيرين عبد الوهاب وأخواتي المبدعين وإن شاء الله تتبسطوا".