انت الأن تتابع خبر ماذا قالت هنا الزاهد عن طلاقها من أحمد فهمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن علاقتها بزوجها السابق الفنان المصري أحمد فهمي، وذلك بعد إعلان انفصالهما قبل عدة أسابيع.



هنا، التي حلَّت ضيفة في برنامج "كلاكيت" مع الإعلامية لينة الطهطاوي، أكَّدت أن انفصالها عن أحمد فهمي فيه نوع من الاحترام واللباقة، مُشيرةً إلى أن الحياة ليست وردية بالكامل أو سيئة بالمطلق.



ولفتت إلى أن الانفصال لا يعني وجود مشاكل بين الثنائي، قائلة: ومش لازم أي اثنين يسيبوا بعض يبقى في مشاكل، في ناس مش بيتوفقوا مع بعض والنصيب مش بيكمل، لكن بيبقوا في منتهى الشياكة والاحترام.



وأوضحت أن علاقتها بفهمي ابتدأت كصداقة، وبينهما خمس سنوات من العشرة، لذا علاقتهما أساسها الاحترام المتبادل.



وشددت هنا على أنها ليست خائفة من لقائه ومقابلته مصادفة، فقد التقيا في حفل "جوي أووردز" أخيراً في السعودية، وتصافحا. وأضافت قائلة: هو دلوقتي صديق وزميل في نفس المهنة .