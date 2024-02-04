نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بول رود يشارك في بطولة Friendship في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحضر النجم بول رود لمشروعه السينمائي القادم بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم الشباب، ويطرح بعنوان Friendship.

تيم روبينسون وكيت مارا

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته تيم روبينسون وكيت مارا في الأدوار الرئيسية.

وللمرة الأولى يجتمع الثلاثي إيمي آدمز وبول رود وتيسا تومسون في بطولة عمل سينمائي، من المقرر طرحه بعنوان The Invite.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم، ستدور أحداثه في إطار كوميدي، مستوحى من فيلم أسباني طرح للمخرج "سيسك جاي" عام 2020 بعنوان Sentimental.

وهذه النسخة الإنجليزية من الفيلم، من المتوقع أن يتم إخراجها بمعرفة Jonathan Dayton و Valerie Faris.

فترة نشاط بعد ANT MAN

والعمل على مشروع جديد، يأتي بعد احتفال النجم بول رود بطرح أحدث أجزاء فيلم ANT MAN ضمن عالم مارفل السينمائي.

وفيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania، هو فيلم بطل خارق أمريكي قادم مبني على شخصيات تحمل نفس الأسم من ابتكار مارفل كومكس، الفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز وإخراج بيتن ريد وكتابة جيف لوفينيس.

ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين نيوتن في دور كاسندرا لانج، وجوناثان ميجورز في دور شخصية الشر الرئيسية للمرحلة الرابعة من عالم مارفل، وهي شخصية كانج الفاتح.

وايفانجلين ليلي في دور هوب فان داين، وتوني مكارثي في دور هيومانويد، وبيل موري في دور كريلار، وبول رود في دور سكوت لانج، وصامويل إل جاكسون في دور نيك فيوري.