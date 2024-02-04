نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقترب من نصف مليون.. تعرف على إيرادات فيلم "أنف وثلاثة عيون" لـ ظافر العابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد فيلم "أنف وثلاثة عيون" ردود أفعال إيجابية واشادات واسعة وذلك في أولى أيام طرحه، ونجح الفيلم في تحقيق نسب إيرادات يومية عالية وصلت إلى 217 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ما هى إجمالي إيرادات فيلم "أنف وثلاثة عيون"



حقق الفيلم إجمالي إيرادات على مدار 3 أيام من العرض في السينمات قاربت من كسر حاجز النصف مليون جنيه، محققًا 477 ألف جنيه، وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادات بلغت 91 ألف جنيه في السينمات يوم الأربعاء، وفي يومه الثاني ارتفعت الإيرادات لـ 169 ألف جنيه.



تفاصيل الفيلم



أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، ومعاجلة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم نقلها سلفًا لشاشة السينما عام 1972.



طاقم عمل فيلم "أنف وثلاث عيون "

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

نبذة عن ظافر العابدين



ظافر العابدين، فنان تونسي بدأ مشواره الفني في أوائل الألفينيات من خلال مجموعة من الأعمال الأجنبية، واشتهر في تونس عقب مشاركته في عدة أعمال محلية من بينها مسلسل "مكتوب" عام 2008، و"ذاكرة الجسد" عام 2010، وأفلام مثل "الدواحة" عام 2009، "آخر ديسمبر" 2010، فيما ذاع صيته بعد أن ظهر بعدة أعمال مصرية درامية كان بدايتها "فرتيجو" 2012، و"نيران صديقة" 2013، "فرق توقيت" 2014، "تحت السيطرة" 2015، "أريد رجلا" 2015، "حلاوة الدنيا" 2017، كما أحب الجمهور تواجده في الأعمال السينمائية من أبرزها "أبو شنب" 2016، "حبة كراميل" 2017، "غدوة" 2021، "العنكبوت" 2022