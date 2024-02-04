انت الأن تتابع خبر هبة نور: بحب زوجي يكون حمش وبغار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة السورية هبة نور، أنها لم تدرك ما الذي يتوجب عليها الشعور به لحظة تلقيها نبأ وفاة والدها، قائلة كان هناك القليل من الحزن لكنها لم تستطع إظهاره



وأضافت هبة، التي حلََّت ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، أن والدها غاب عنها لسنوات، وأشارت إلى أنها تحترمه وتقدره، لكن علاقتها به كانت ناقصة.



وعن زواجها بعمر الـ16، إذ شعرت أنها بحاجة لسند في ذلك الوقت، لكنها لم تلوم والدتها على خياراتها، لكنها تلوم المجتمع والقانون الذي يسمح بزواج القاصرات، فهي ترى مرحلة المراهقة عمر حساس للغاية.



وأوضحت هبة أنها لا تخاف من الرجل، فهي ترى وجوده في حياة المرأة مهم للغاية، وكشفت أنها تعيش عيشها قصة حب في الوقت الحالي، مُشيرةً إلى أنها تخاف من الوحدة.



ولفتت إلى أنها تتمنى تكوين عائلة مع شخص تحبه، رافضةً لقب "عانس" و"مطلقة"، إذ ترى أنهما ينتقصان من حالة المرأة، إذ أن المرأة بشكل عام لا تتمنى الطلاق، وفي حال بقيت المراة دون زواج هذا يعود لعدم إيجادها الشخص المناسب.



وأوضحت أنها تفضل عقلية الرجل الشرقي على الغربي، إذ تحب أن يكون "حمش" وبـ"غار"، لكنها تكره فكرة رغبته بالتملك.



وعن رأيها بتعدد الزوجات، رفضت أن تكون الزوجة الثانية، مُشيرةً إلى أن الدين حلل تعدد الزوجات لكنه لم يفرض ذلك مستشهدةً بآيتين قرآنيتين هما "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ"، و"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً". أما بشأن ارتدائها للحجاب، أوضحت أنها لم تفكر بارتدائه على الإطلاق، رغم أن والدتها محجبة.



وعن شائعة زواجها سراً، نفت هبة الخبر جملة وتفصيلاً، لتؤكد أن من المستحيل إقدامها على الموضوع، كما أن الطفل الذي قيل أنه ابنها، هو في الحقيقة ابن شقيقتها "تيم" .