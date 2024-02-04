انت الأن تتابع خبر نارين بيوتي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت اليوتيوبر السورية الشهيرة، نارين عمارة، المعروفة بـ" نارين بيوتي"، بعيد ميلاد شقيقتها شيرين الـ20، والذي صادف الجمعة، 2 شباط (فبراير) .



وحرصت نارين على العودة إلى منزلها وقطع إجازتها التي قضتها برفقة خطيبها، في المملكة العربية السعودية، حتى لا تفوت فرصة الاحتفال بشقيقتها.



وكتبت بعد توثيق زيارتها للمملكة العربية السعودية، عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام": بس كان لازم إرجع.. لأنو اليوم عيد ميلاد آخر العنقود.



كما وثقت أجواء احتفالها بشقيقتها الصغرى، ونشرت صورة لهما ظهرت فيها نارين وهي تقدم قالب الحلوى الصغير لشقيقتها، والتي كان يوجد خلفها بالونات ذهبية اللون.



وأعربت نارين عن حبها الكبير لشقيقتها قائلة في تعليقها: أمورة البيت صار عمرها 20.. سنة الله يخليلنا ياكي.. ويبعتلك كل شي حلو بحياتك.



وأضافت ممازحة شقيقتها: واضل اشتري لبس وانتي تسرقي.



وعلاقة نارين بشقيقتها شيرين تتميز بقوتها، إذ إنهما ينشران دائماً فيديوهات تظهر اللحظات المشتركة بينهما، بالإضافة إلى أن نارين سبق وأكدت أن نجاحها يعود لشقيقتها بعد تشجيعها على إطلاق قناة على "يوتيوب".



ودائماً ما تعرب شيرين بيوتي عن حبها الكبير لشقيقتها نارين، وذلك من خلال مشاركتها صورهما معاً عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" معلقة: الشيء الذي سيبقى معي للأبد.



وعبرت عن سعادتها الكبيرة بخطوبتها، من خلال مشاركة صورة تجمعها بخطيبها رامي، وكتبت: اختي العروس.. وصهري العريس.



أما نارين فكانت قد أعربت عن حبها الكبير لشقيقتيها سيدرا وشيرين في وقت سابق، وشاركت عبر "إنستغرام" صورة تجمعها بهما، أرفقتها بتعليق: فعلياً.. أحلى شي بحياتي .