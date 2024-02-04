بطولة خالد الصاوي.. إيمان زيدان تنتظر عرض فيلم "وقت إضافي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة إيمان زيدان، عن سعادتها البالغة بالمشاركة في فيلم وقت إضافي، المقرر عرضه بدور العرض المصرية خلال شهر فبراير الجاري.

دور إيمان زيدان بفيلم وقت إضافي

وقالت إيمان في تصريحات صحفية أن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعوا في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجات، مشيرة إلى إنها تجسد شخصية سيدة أعمال من نزلاء هذا المنتجع.

وأضافت أن المخرج أسامة عمر مخرج العمل هو الذي رشحها للمشاركة في هذا الفيلم، وذلك بعد حصولها على كورسات وورش تمثيل عديدة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها سعيدة بخوض تجربتها السينمائية الاولى لها من خلال عمل يضم عدد كبير من النجوم يتقدمهم الفنانين خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة ونسرين أمين.

أبطال فيلم وقت إضافي

يشار إلى أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر، وانتاج فيلم كرافت، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

قصة فيلم وقت إضافي

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائي في مختلف مصر فيلم وقت إضافي خلال شهر فبراير الجاري.