في ذكرى ميلادها.. تعرف على سر عدم زواج عائشة بن أحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ميلاد الفنانة عائشة بن أحمد (7 فبراير 1989) هي ممثلة سينما، مسرح وتلفزيون تونسية مقيمة في العاصمة المصرية القاهرة. اشتُهِرت خلال أدوارها الأولى خصوصا في فيلم "بعد ظهر الخميس" (بالفرنسية: Jeudi après-midi)‏، ومسلسل "من أجل عيون كاترين (بالفرنسية: Pour les beaux yeux de Catherine)‏.

سر عدم زواج الفنانة عائشة بن أحمد

تتجنب الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الزواج ويرجع هذا لسبب غريب حيث أنها ترى أن تكوين أسرة أمر يحتاج إلى مجهود وهي تشعر بالخوف من هذا المجهود، فقالت في تصريحات تليفزيونية "مش عايزة أمرض ولا أتعب ولا اتوجع وده اللي خلاني لغاية دلوقتي متجوزتش"، واستطردت "أنا لما بحب بتوجع فأنا مش عايزة اتوجع ومش عارفة ليه بتقلب معايا وجع وبيبقى الموضوع مش بسيط معايا، وانا مستنية كتير أوي من الشخص علشان افكر ارتبط به".

كما أن لعائشة بن أحمد بعض الشروط لكل تأخذ خطوة الزواج فسبق وقالت في تصريحات تليفزيونية عن هذا الأمر: "حاسة اني عايزة أجل قرار الزواج إلا لو لقيت شخص أحبه أوي ومفيش شروط معينة أهم حاجة يبقى فاهم شغلي ورجل واعي ومثقف مينفعش اقعد معاه ونتفرج معاه على فيلم تعبت فيه وهو مش فاهمه، لازم يبقى عنده عمق ومش موضوع غني وأنا مش مادية انا عايزاه يبقى زيي علشان بعدين ممكن يبقى فيه مشاكل نفسية من ناحيته لو انا اغنى منه وانا مش عايزة المشاكل دي، وحد كمان يقبل الشهرة".

البداية الفنية للعائشة بن أحمد

بدأت عائشة مشوارها من خلال انضماها إلى فرقة رقص تترأسها سهام بالخوجة، ثم حصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون. والتحقت بمدرسة الفنون والديكور في تونس العاصمة، حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والغرافيك والإعلان. بعدها عملت كمصممة في وكالة خاصة بالأحداث والمناسبات قبل أن يلاحظها المخرج نوري بوزيد ويكتشف موهبتها في التمثيل.

أولى أعمالها الفنية

في السينما حصلت على أول أدوارها في فيلم «حكايات تونسية» سنة 2010، ثم شاركت بعدها في فيلم سوري بإسم «صديقي الأخير».

سنة 2011، إحتلت المركز الثاني خلال إستفتاء لموقع "Trocadéro" الإلكتروني حول أجمل 10 سيدات تونسيات.

سنة 2012، شاركت في مسلسل "من أجل عيون كاترين" (في دور نادية) للمخرج حمادي عرافة والسيناريست رفيقة بوجدي، بجانب فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي.

في فبراير 2012، ظهرت عائشة على غلاف مجلة تونيفيزيون ثم على غلاف مجلة "E-jeune" في نفس الشهر.

ظهرت في الأعمال المصرية لأول مرة سنة 2015 من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، ثم سنة 2016 في مسلسل شهادة ميلاد.

ثم ظهرت لأول مرة في السينما المصرية سنة 2017 من خلال فيلم الخلية للمخرج طارق العريان (في دور نهى) رفقة أحمد عز. وفي سنة 2018 شاركت في بطولة مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان. وفي سنة 2021 شاركت في بطولة مسلسل لعبة نيوتن مع منى زكي.