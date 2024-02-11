وفاة والدة الفنانة سما إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا منذ قليل والدة الفنانة سما إبراهيم، حسبما أعلنت ابنتها الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ولم تكشف عن أي تفاصيل تخص الجنازة والعزاء.



وكتبت الفنانة سما ابراهيم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورًا تعلن خلاله عن رحيل والدتها، حيث علقت قائلة: "أمي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم ادعو لها".



أحدث أعمال سما إبراهيم



يذكر أن تعاقدت مؤخرًا الفنانة سما إبراهيم بشكل رسمي للانضمام في العمل الجديد والذي يحمل عنوان “رحيل”، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر.

آخر أعمال سما إبراهيم

خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين وهما "بابا المجال"، و"مذكرات زوج"، وهو من بطولة النجوم طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، جيهان الشماشيرجي، فدوى عابد، علي الطيب، إنتاج اروما ستوديوز تامر مرتضى.