الليلة..صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمي للإذاعة

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش احتفالية "الإذاعة المصرية.. بين الميكروفون والبودكاست" في تمام السابعة مساء غدًا (الإثنين ١٢ فبراير) بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة



تأتي الاحتفالية والتي يشرف على تنظيمها المكتب الاعلامي للصندوق في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ويشارك بها الأستاذة الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، والإذاعية الكبيرة دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقًا، والإعلامي الكبير إمام عمر.

التعريف بدور الإذاعة المصرية



تأتي الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم ١٢ نوفمبر من كل عام.



صندوق التنمية الثقافية



استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.