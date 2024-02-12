مسلم يطرح الأغنية الترويجية لفيلم ”درويلة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 05:25 مساءً - يطرح المطرب مسلم، غدا الثلاثاء، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو كليب "غمة"، وهى الأغنية الدعائية للفيلم السينمائى "درويلة" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.

أغنية “غمة” بها مشاهد من الفيلم تجمع بين مسلم وأبطال العمل.

فيلم درويلة

يذكر أن فيلم "درويلة" تم طرحه فى دور العرض الأسبوع الماضي، في جميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب جديد.. وهو بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغنى، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحي، وإخراج معوض إسماعيل..

وتقول كلمات أغنية "غمة":

"مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد.. الباب قدامه هيخرج منه وهعمل سد

و اللي مبينا يعتبره، دا كان.. دا كان دا كان مولد واتفض

غمه غمه غمه غمه.. وانزاحت راحت ثم

فرفشت وعيشت حياتي.. نورت الحته الضلمه

نورت الحته الضلمه.. خنقه خنقه خنقه

ولا ينفعوا وقت الزنقه.. مالهوش لزمه وبايعينه

لو عايز يرجع لأ.. لو عايز يرجع لأ

احنا بتوع اللي معانا.. نبنيله مكان جوانا

اما اللي يهمه اذانا.. مطرود ويعيش محروم

يتمنى يشوفنا قصاده.. هيعيش بعدنا ف حداده

يتعب وتزيد اعراضه.. ويفضل على نفسه يلوم

حلمه حلمه حلمه.. انه يقابلني ف حلمه

كنت انا نعمته ورفضها.. خلي اللي خده يستلمه

خلي اللي خده يستلمه

مقلب كان مقلب.. وخلعت انا منه وبهرب

و قولوله سلام خلصنا.. حبه من القلب اتسرب

حبه من القلب اتسرب".