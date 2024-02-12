انت الأن تتابع خبر لن تصدق كيف أصبح شكل بيونسيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدمت النجمة الأميركية بيونسيه معجبيها ومحبيها بتشابهها الكبير مع نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، وذلك خلال تواجدها في نهائي السوبر بول 2024 بالولايات المتحدة الأميركية.



وتصدر اسم بيونسيه منصة "إكس" لشبهها الصادم بكايلي جينر، البالغة من العمر (28 عامًا)، إذ بدت نسخة مطابقة لها في الملامح والشكل والإطلالة، لدرجة أن البعض شكك في أنهما نفس الشخص المتواجد في الحدث.



وكتبت إحداهن متساءلة: لماذا تتنكر بيونسيه بزي كايلي جينر في سوبر بول؟



وأضافت أخرى: لماذا تمتلك وجه كايلي؟ هل استبدلت وجهها؟ لا أستطيع تصديق عيناي.



فيما أشارت أخرى إلى أن شكل بيونسيه بين ملامح كايلي جينر وشاكيرا في نفس الوقت.



واختارت بيونسيه للحدث الرياضي إطلالة اتسمت بالجرأة والإثارة، إذ ارتدت فستانًا أسود قصيراً بأكمام طويلة وفتحة صدر عريضة، وانتعلت حذاءً من الجلد الأسود ذو ياقة عالية.



أما فيما يتعلق بشعرها، فاعتمدت لون شعر بلاتيني بتسريحة على شكل تموجات عريضة انسدلت على جانبي كتفيها، وأكملت إطلالتها بمكياج ارتكز على الظلال البرونزية والبنية .