انت الأن تتابع خبر فنان مصري شهير يحتفل بزفافه في سن الـ69 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل الفنان المصري محمود عامر بزفافه، في حفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.



ويأتي زواج محمود عامر، بعد نحو 6 أشهر من إعلانه الانفصال عن زوجته السابقة الفنانة لاشينة لاشين، بعد زواج دام لأكثر من 20 عامًا، وأنجب منها ابنته المطربة الناشئة أميرة عامر.



وفاجأ محمود عامر جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي، بنشره صورًا من حفل زفافه على سيدة من خارج الوسط الفني.



ونشر الفنان البالغ من العمر 69 عاماً مجموعة جديدة من الصور ومقاطع الفيديو لحفل زفافه، وأرفقها بتعليق: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء.. تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج".



وظهر العروسان في الصور وهما يرقصان بسعادة وفرحة، حيث أطلت العروس بفستان أبيض بسيط، فيما ارتدى العريس بدلة مكونة من جاكيت باللون السماوي وسروال أسود.



وتغزل الفنان محمود عامر في عروسته بمنشور آخر بحسابه بموقع "فيسبوك"، حيث نشر صورتهما وهما داخل سيارة الزفاف، وعلق قائلاً: "الحمد لله والشكر لله على نعم ربنا الكثيرة. مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي.. عقبال عندكم وتفرحوا من قلبكم".



من هو الفنان محمود عامر؟

ولد الفنان المصري محمود عامر في 28 أكتوبر عام 1955 في مدينة الإسماعيلية، ونزح منها إلى الشرقية بعد العدوان الثلاثي على مصر.



وتخرج عامر من كلية الخدمة الاجتماعية، وحصل على شهادة في الفنون المسرحية في عام 198، حيث تخصص في التمثيل والإخراج.



تزوج الفنان الذي يزخر تاريخه الفني بالعديد من الأعمال المميزة من الفنانة لاشينة لاشين، وأنجب منها ابنتهما المطربة الصاعدة أميرة عامر.



وبدأ محمود عامر حياته الفنية في منتصف الثمانينات، وشارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المتميزة، منها "رأفت الهجان"، "ليالي الحلمية 4"، "سر الأرض"، "الحفار"، "أوراق مصرية 2"، "العندليب"، "نعم ما زلت آنسة"، "ولاد تسعة"، "شطرنج"، "عفاريت عدلي علام"، "حكايات بنات 3"، "الأب الروحي"، "الجماعة 2"، "عوالم خفية"، "هوجان" وغيرها.



كما قدم محمود عامر أفلاما سينمائية ناجحة، مثل "المحكمة"، "قسطي بيوجعني"، "صابر جوجل"، "القتل اللذيذ"، "العذراء والعقرب"، "الذكاء المدمر"، "المليونيرة الحافية"، "الهاربات"، "الاتحاد النسائي" .