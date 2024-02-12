طرح فيلم أنف وثلاث عيون بدور العرض التونسية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقيم عرض خاص لفيلم «أنف وثلاث عيون» بتونس، وذلك بحضور بطل الفيلم الفنان ظافر العابدين الفيلم، ومخرجه أمير رمسيس ومنتجته شاهيناز العقاد، وذلك استعدادا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية هناك، ابتداءً من يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر.

وعن العرض صرح المخرج أمير رمسيس " سعيد وفخور بنجاح العرض الخاص للفيلم في قاعة الكوليزيه العريقة التي امتلئت بالجمهور التونسي وكبار الفنانين مثل المخرج رضا الباهي والمنتجة درة بو شوشة كما كانت ردود الفعل من القاعة والفنانين الزملاء واشادة النقاد بالفيلم شديدة التاثير علينا كصناع للفيلم.. نتظر بفارغ الصبر عرض الفيلم اليوم في قاعات السينما وخلال ايام في دولة المغرب الشقيقة"

"كما كانت تجربة دعوتي لزيارة مدرسة السينما التونسية esac والتحاور بشئوون تحديات السينما وحقوق المؤلف في تونس ومصر والتجاوب مع شباب السينمائيين في تونس تجربة خلاقة"



كان أنطلق عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» بدور العرض السينمائية بمجموعة من الدول العربية، ودول الخليج، وهي، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين وسوريا، ويأتي هذا بعد أن تم طرحه 31 يناير الماضى في مصر.

ويضم فيلم «أنف وثلاث عيون» مجموعة من النجوم، ظافر العابدين وصبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد على، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، أمينة خليل، سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

تدور أحداث فيلم أنف وثلاث عيون حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.