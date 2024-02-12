رمضان 2024.. قبل "صيد العقارب" أدوار الدراما الصعيدية التي برع أحمد ماهر في تقديمها

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان المبارك وتتسابق النجوم بأعمالهم لخوض الماراثون الرمضاني، وعلى ما يبدو أنه حافل بالأعمال الدرامية المختلفة والمميزة.

كما أن الموسم هذا العام يشهد عودة نجوم واحتفاظ البعض منهم بمقاعدهم كل عام وغياب البعض الأخر، ونشاهد عدد آخر منهم في شخصيات مختلفة وشخصيات مهمه.

ومن ضمن هؤلاء هو النجم الكبير أحمد ماهر الذي يشارك في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبدالرازق، ويجسد خلال العمل شخصية رجل صعيدي متشدد للعادات والتقاليد.

أحمد ماهر

ويعتبر هذا الدور ليس الأول الذي يقدمه الفنان الكبير كدور رجل صعيدي، بل هو واحدًا من أهم نجوم مصر والوطن العربي الذين برعوا في تقديم هذا الدور المهم والصعب.

وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني أهم الأدوار الصعيدية التي قدمها أحمد ماهر خلال مسيرته:

أحمد ماهر

ذئاب الجبل:

قد ماهر خلال مسلسل ذئاب الجبل شخصية "دبور" فهو من أحد أهم شخصيات الدراما التي مازالت راسخة في أذهان الجمهور، هذا الشاب القوي الذي نشأ وسط ذئاب الجبل لكن مخلص لعائلته وقلبه يعشق الفتاة "مهجة" والذي كان مستعد لعمل أي شئ من أجلها.

المداح الجزء الثالث:

حيث قدم شخصية الشيخ "سليم" كبير اكبر العائلات في محافظة قنا، ولعب دور خال سلمي أبوضيف وأحمد كشك الذي كان يحاول خلال الأحداث مع الشيخ صابر في معالجة ابنه أخته.

أحمد ماهر

بابا المجال:

وقدم أيضًا من خلال مسلسل بابا المجال شخصية "عشم" الشخص الصعيدي المسجون الذي ينتظر خروجه من السجن ليأخذ بثأر ابنه الذي قتل غدرا، على يد ابن صديقه.

قصة مسلسل “صيد العقارب”



وتظهر الفنانة غادة خلال أحداث مسلسل “صيد العقارب” بشخصية جديدة ومختلفة تجسد دور تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الأحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكور عن الإناث.

من هم نجوم مسلسل "صيد العقارب"؟

ويذكر أن مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.