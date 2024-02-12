رمضان 2024.. دراما "المتحدة" ترفع شعار كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان المبارك وتتسابق النجوم بأعمالهم لخوض الماراثون الرمضاني، والذي على ما يبدو أنه حافل بالأعمال الدرامية المختلفة والمميزة.

كما أن الموسم هذا العام يشهد عودة نجوم واحتفاظ البعض منهم بمقاعدهم كل عام وغياب البعض الأخر، ونشاهد عدد آخر منهم في شخصيات مختلفة وشخصيات مهمه.

وتخوض مجموعة شركات المتحدة السباق الرمضاني بأكثر من عمل فني، حيث بمعاونة النجوم الكبار والشباب رفعت شعار كامل العدد، ومن ضمن هؤلاء الأعمال.

مسلسل “صيد العقارب”



وتظهر الفنانة غادة خلال أحداث مسلسل “صيد العقارب” بشخصية جديدة ومختلفة تجسد دور تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الأحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكور عن الإناث.

من هم نجوم مسلسل "صيد العقارب"؟

ويذكر أن مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

مسلسل المعلم:

تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك يواجه العديد من التحديات في حياته،ويجسد مصطفى خلال الأحداث شخصية معلم في سوق السمك، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الذي ينشأ في سوق السمك.

أبطال مسلسل "المعلم"



مسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، مع مشاركة نخبة من الفنانين مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم.

مسلسل "عتبات البهجة":

وتدور أحداث مسلسل "عتبات البهجة"، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.

أبطال مسلسل “عتبات البهجة”

مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.

ويشهد المسلسل عودة التعاون بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، من تقديمهم آخر أعمالهم الدرامية مسلسل "يتربى في عزو" عام 2007.

مسلسل "إمبراطورية ميم":

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وبطولة النجوم خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج والهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر والعديد من النجوم.

المسلسل من انتاج اروما ستوديوز - تامر مرتضي- بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم وهذا هو التعاون الثاني بين ال النبوي واروما ستوديوز والمخرج محمد سلامة والكاتب محمد سليمان عبد الملك بعد نجاحهم الكبير من قبل في إعادة تقديم رائعة أسامة أنور عكاشة راجعين يا هوا.

مسلسل "الحشاشين":

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

مسلسل " بابا جه":

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل "بيت الرفاعي":

يجمع مسلسل "بيت الرفاعي" نخبة من النجوم، ومن بينهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "الكبير أوي 8":

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب،مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

مسلسل "مسار إجباري":

تدور أحداث مسلسل «مسار إجباري» في إطار إجتماعي تشويقي، ويسلط العمل الضوء على شاب يسعى من أجل تحقيق حلمه ولكنه يواجه العديد من الصعاب والتحديات، ويتألف مسلسل «مسار إجباري» من 15 حلقة فقط.

مسلسل "حق عرب":

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها “العوضي" لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذ مالك المصنع "رياض الخولي" من حادث تكشفه الأحداث.

مسلسل "صدفة":

يشارك في المسلسل بجانب ريهام حجاج كل من خالد الصاوي، سلوى خطاب، ميار الغيطي، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامي دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

مسلسل "جورد":

قررت الشركة المنتجه لمسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة "عرضه على عامين في رمضان 2024 و2025، والمسلسل بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل فراولة:

وتظهر نيللى كريم خلال العمل بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

يضم العمل عدد من النجوم وهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، لبني ونس، جيلان علاء، إيمان السيد، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، توني ماهر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

والعمل من بطولة كلًا من روجينا، أحمد مجدى، صلاح عبد الله، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، أحمد سلامة، نهى عابدين، أحمد بدير، وميمي جمال، محسن منصور، محمود الحديني، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

مسلسل دون سابق إنذار:

تدور أحداث مسلسل" دون سابق إنذار" حول زوجين في مقتبل حياتهم الزوجية وينتظران قدوم مولودهم إلى ان يحدث امر خطير يقلب حياتهم رأسا على عقب وتصبح حياتهم مهددة بالخطر، حيث يعاني ابنهم من مرض السرطان اللعين ويجسد آسر ياسين دور والد الابن ويعمل مهندس

والعمل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة،ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل "مليحة":

وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار، مسلسل مليحة بطولة محمد دياب، وأمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، أشرف زكي، وكوكبة كبيرة من النجوم والنجمات الشباب، وتؤدي أمين دور سيدة تدعي حنان والدة كل من "دياب، وأمير المصري" خلال أحداث الذي يتولي إخراج المخرج الكبير عمرو عرفة.