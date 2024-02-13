نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عامر يحتفل بشهر العسل في الغردقة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمود عامر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب حفل زفافه الذي كان من يومين على فتاه من خارج الوسط الفني، وقد تصدر التريند بسبب فارق السن الكبير بينهما.

وكان رد الفنان محمود عامر على تلك التعليقات أن السن هو مجرد رقم في البطاقة الشخصية وان الحب لا يعرف سن محدد.

ويحتفل حاليا الفنان محمود عامر بشهر العسل في قاعدة بدوية في مدينة الغردقة.

تفاصيل حفل زفاف الفنان محمود عامر

احتفل الفنان محمود عامر بمناسبة حفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني وتدعى الدكتورة رشا فرج، وأقيم الحفل في مدينة 6 أكتوبر في أجواء أسرية.

وشارك فرحته من خلال مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه "الحمد لله والشكر لله على كل شيء"

محمود عامر يشارك بكواليس المداح الجزء الرابع

وتستمر سلسلة المداح في تكوين قاعدة جماهيرية بين الجمهور نظرًا لإختلاف قصة المسلسل وتسجيل أحداث الواقع، ويستمر محمود عامر في نشر كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع، حيث شارك بفيديو له من داخل

سيارة الفنان حمادة هلال من داخل كواليس العمل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، خالد سرحان، هبة مجدى، سهر الصايغ، وغيرهم من النجوم، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

تدور قصة مسلسل المداح الجزء الرابع حول إنه يتم البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكما أنه يحاول الشيخ صابر المداح أي الفنان حمادة هلال في التخلص من الجن الأكبر الذي يواجهه، ويحدث ذلك بعد ان يتمكن من حرق قبيلة هند بنت الأحمر في نهاية الجزء الثالث وذلك الذي قد تم عرضه في موسم رمضان 2023.